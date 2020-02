Placar elástico surpreende até técnico do Operário

Sul-Mato-Grossense já tem primeira troca de treinador

A facilidade oferecida pela Pontaporanense na vitória do Operário por 4 a 1, domingo (2), no Morenão, surpreendeu até o comandante do Galo, Glauber Caldas. A equipe da fronteira, lanterna do Campeonato, só deu trabalho no primeiro tempo, quando segurou o placar por 1 a 1.

“Digo que dominamos o jogo em mais de 90%. Mas o importante é estrear com vitória diante da torcida”, disse Glauber, logo depois da partida. O público divulgado foi de 821 torcedores. “O apoio estava aí e os jogadores corresponderam com um placar até mais elástico do que a gente imaginava. Saímos de pré-temporada de 28 dias sabendo que temos três jogos em oito dias, então não podemos falar que o que vimos em campo foi ruim”, acrescentou o comandante alvinegro, de acordo com informações do clube.

Do outro lado, o técnico Marçal admitiu que ‘faltou pernas’ para seu elenco no segundo tempo. Antes do intervalo, Leonardo abrira o marcador para o time de Ponta Porã, aos 27 minutos. Aos 34, Maycon Alagoano empatou. Na etapa final, Patrick, aos 32, aproveitou vacilo do adversário para virar a partida. Com o jogo dominado, Ávine, tido como um dos principais reforços da temporada, marcou o seu aos 42, e Rhuan fechou o confronto com o quarto gol, aos 44.

Sério candidato à ponta de baixo da tabela, Marçal alega que teve três vezes menos tempo de preparação em comparação ao companheiro do Galo: nove dias. Na próxima rodada, a Pontaporanense disputa sua terceira partida e busca somar seus primeiros pontos. Na quarta-feira (5), ás 15h,em casa, recebe o Costa Rica, que ganhou do Cena por 2 a 0, no Estádio Laertão.

No mesmo dia e horário, o Operário busca a segunda vitória no torneio diante da Serc, em Chapadão do Sul – a 300 km de Campo Grande. O dono da casa estreou com derrota por 3 a 1 em Aquidauana.

Início com derrota faz Corumbaense trocar de comando

Durou um jogo a estadia de Samuel Candido como técnico do Carijó. Depois da derrota por 1 a 0 diante do Maracaju, em pleno Estádio Arthur Marinho, a diretoria emitiu comunicado sábado (1) em sua página em rede social. Na quarta-feira, em Nova Andradina – a 720 km de Corumbá – Douglas Ricardo estará de volta ao banco de reservas do time pantaneiro.

(Texto: Luciano Shakihama)