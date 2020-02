Naviraí aumenta equipe de visitação a imóveis para ‘evitar 2015’

Secretaria de Saúde do município contrata mais 10 agentes de endemias

Verão, excesso de chuvas e cenário propenso à proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue e de outras doenças, preocupa a gestão municipal de Naviraí, localizada a 350 quilômetros de Campo Grande. E, diante disso, o prefeito Izauri Macedo resolveu contratar mais 10 novos agentes de endemias, neste mês. O alerta vale até pelo histórico da cidade, que, em janeiro e fevereiro 2015, registrou 1210 notificações de suspeita de dengue, das quais 26% foram confirmadas.

Nesta segunda-feira (03), o titular da Gerência Municipal de Saúde, Welligton de Mattos Santussi, lembrou a importância da decisão do prefeito, quanto à incrementação do setor, voltado a ações de visitação do Poder Público a imóveis. Ele pediu que a população também colabore e que sejam mantidos limpos os imóveis da cidade, em um período de grande risco à disseminação do mosquito.

Essa conscientização também é reforçada pelo coordenador do departamento do Controle de Vetores do município, José Pereira da Silva.

“Não adianta só nós do setor público de saúde fazer a nossa parte. O resultado final chegará ao contento se todos se responsabilizarem e fazer a sua parte, o seu dever de casa, mantendo limpo quintais e terrenos baldios, principalmente nesta semana, já que a previsão é de muita chuva nos próximos dias”, disse o servidor.

(Texto: Danilo Galvão com informações da Prefeitura de Naviraí)