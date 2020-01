Podcast ‘Mundo Negro’ aborda visibilidade trans em podcast

Em mais uma edição do podcast ‘Mundo Negro’, o jornalista Richard Lima mostra o valor do engajamento da consciência racial, e a importância do respeito. Nesse programa, ele conversa com a primeira mulher trans negra a se tornar advogada em Mato Grosso do Sul, a jovem Alanys Matheusa. Também participa do bate-papo, a trans não-binário Glauber Portman,que é artista e produtora cultural.

A gravação ocorre em alusão a data do dia 29 de janeiro, Dia da Visibilidade Trans, criado em 2004. Nesta data, naquele ano, foi quando, pela primeira vez na história do Brasil, travestis e transexuais estiveram no Congresso Nacional para falar na tribuna aos parlamentares brasileiros sobre a realidade dessa população.

Confira no player abaixo e nos canais vinculados às plataformas do Spotfy, Deezer e Youtube: