F1 cogita alterar calendário por causa de coronavírus

Após o surto de coronavírus que se iniciou na China e tem se espalhado por todo o mundo, a Fórmula 1 monitora atualizações dos casos, para possível modificação da data. Alguns eventos esportivos, como o Campeonato Chinês, Campeonato Mundial de Atletismo e o Campeonato de League of Legends (Lol) já foram adiados. A direção da categoria disse em comunicado nesta quinta-feira (30) que “avaliará o calendário.

O GP da China em Xangai está marcado para 19 de abril e pode estar em risco de adiamento ou mesmo cancelamento. A direção da categoria disse em comunicado hoje que “avaliará o calendário de suas próximas corridas” sob a supervisão de Gerard Saillant, presidente da sua comissão médica e, se necessário, “tomar qualquer ação requerida para ajudar a proteger a comunidade global do automobilismo e o público.”

A última corrida da Fórmula 1 a ser cancelada foi o GP do Bahrein, em 2011, por causa de protestos violentos no país. A primeira etapa da Fórmula 1, em 2020, é o GP da Austrália em Melbourne, que acontece no dia 15 de março, seguido pelo GP do Bahrein em Sakhir, uma semana depois, e o estreante no calendário GP do Vietnã em Hanói, em 5 de abril. Na sequência, então, vem a prova chinesa.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Agência Brasil)