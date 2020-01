Pedreiro morre atingido por viga de concreto

Nesta quarta-feira (29) em Nova Alvorada do Sul, o pedreiro Reginaldo Alves, de 47 anos, morreu após ser atingido por uma viga de concreto enquanto trabalhava.

De acordo com informações do Alvorada Informa, a vítima foi atingida por uma viga de concreto, que fazia parte de um portão eletrônico. O pedreiro instalava o portão, quando levou um violento golpe na cabeça com a queda da vida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima encaminhada ao Hospital Municipal Francisca Ortega de Nova Alvorada do Sul, porém não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Alvorada Informa)