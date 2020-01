Regina Duarte assume Secretaria Especial de Cultura

Regina Duarte aceitou o convite de Jair Bolsonaro (sem partido) para chefiar a Secretaria Especial de Cultura, pasta subordinada ao Ministério do Turismo. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (29) pela própria artista, após reunião com o presidente no Palácio do Planalto.

Regina assume com carta branca para promover mudanças no órgão e tentar uma aproximação com a classe artística. Ela não esclareceu quando a nomeação será publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Desde que foi pessoalmente convidada por Bolsonaro, em 20 de janeiro, a artista vinha se referindo à negociação com o governo Bolsonaro como um “noivado”. Em nota oficial, o Planalto informou que Bolsonaro e Regina “consideram, nesse momento, o avanço de uma nova fase do noivado, com trâmites preparatórios oficiais para o casamento”.

A escolha de uma artista reconhecida em seu meio, com mais de 50 anos de carreira, é também uma tentativa de o Executivo reduzir os danos provocados pelas polêmicas do ex-ocupante do cargo, o dramaturgo Roberto Alvim. Ele foi demitido depois de veicular um vídeo institucional no qual copiava trechos de um discurso do nazista Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler.

Por desconhecer completamente a estrutura do serviço público e as burocracias do cargo, a atriz optou por estudar e refletir a respeito antes do esperado “sim”. Durante esse período, fugiu da imprensa e evitou dar publicidade às agendas.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações de Uol)