Brasil tem mais dois casos suspeitos de coronavírus

Após a confirmação do Ministério da Saúde sobre o primeiro caso de coronavírus, houve uma nova divulgação, de que há mais dois casos da doença no País. Com isso, já são somados três possíveis registros de infecção pelo coronavírus em território nacional.

As novas suspeitas são investigadas em Porto Alegre (RS) e em Curitiba (PR), de acordo com informe divulgado nesta terça-feira (28) pelo Ministério da Saúde. Segundo a pasta, os pacientes se enquadram na classificação, por apresentarem sintomas como febre, tosse e dificuldade de respirar, além de terem estado na China nos últimos 14 dias.

Eles serão monitorados e ficarão isolados até que os resultados dos exames sejam divulgados, o que deve acontecer até o final da semana. O novo coronavírus já infectou mais 4,5 mil pessoas, das quais 106 morreram. Além da China, 14 países já confirmaram infecções pela doença.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da IstoÉ)