Bolsonaro defende direito de líderes deportarem brasileiros

O presidente Jair Bolsonaro defendeu o direito de líderes mundiais, como o presidente norte-americano Donald Trump, deportarem brasileiros que estejam vivendo ilegalmente em outros países.

“Em qualquer país do mundo onde as pessoas estão de forma clandestina, é um direito do chefe de Estado devolver esses nacionais, as leis têm de ser respeitadas, (deportar) é um direito do chefe de Estado, que está usando da lei”, disse Bolsonaro ao ser indagado sobre o aumento no número de brasileiros deportados.

Ontem (24), um grupo de brasileiros deportados dos Estados Unidos desembarcou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

Conforme informações do Notícias ao Minuto, o governo Trump solicitou formalmente a Brasília a autorização para fretar mais voos com o objetivo de deportar brasileiros por imigração irregular.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)