Coronavírus deve ser tema de audiência pública no Senado

Medidas de contenção do coronavírus deve ser tema de audiência pública no Senado, a proposta da pauta é da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA).

De acordo com informações da Agência Senado, a parlamentar cobra do governo federal que elabore rapidamente uma estratégia contra a propagação do vírus, tendo em vista o influxo de produtos e de pessoas que vêm da China para o Brasil.

“A prevenção e atuação rápida podem salvar vidas e evitar uma epidemia no Brasil. Portos e aeroportos devem estar preparados para receberem turistas e cargas chinesas, bem como o nosso sistema de saúde”, afirmou a senadora.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os sinais da infecção são febre, tosse e dificuldades para respirar. Em casos extremos, a contaminação pode levar a pneumonia e falência dos rins e pode ser fatal. A entidade recomenda as precauções tradicionais de higiene (lavar as mãos, cobrir a boca e o nariz ao espirrar e cozinhar bem os alimentos) e também pede que se evite o contato com pessoas que apresentarem os sintomas.

A China isolou mais de 10 cidades e 41 milhões de pessoas devido ao coronavírus.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Agência Senado)