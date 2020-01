Garoto mata professora, fere 6 e se suicida em escola no México

Na sexta-feira (10), um meninon de 11 anos matou a tiros sua professora, feriu cinco colegas alunos e mais uma professora antes de cometer suicídio numa escola no estado de Coahuila, no norte do México.

A tragédia aconteceu pela manhã na escola Cervantes, uma instituição de ensino primário da cidade de Torreón, onde o menino estudava. Segundo as investigações conduzidas pelo Ministério Público local, o menor pediu permissão para sair de uma aula e demorou a voltar.

Quando a professora foi buscá-lo, ele a alvejou e, depois, feriu as outras seis pessoas. O delegado Maurilio Ochoa disse que dois dos alunos feridos estão em estado grave. Ele também afirmou que o garoto pode ter usado mais de uma arma de fogo. “Estamos investigando, nem o pai do menino sabe como ele teve acesso à arma”, afirmou Ochoa.

O governador Riquelme declarou que, “ao que parece, o garoto foi influenciado por um jogo para computador chamado Natural Selection“, do gênero “tiro em primeira pessoa” (FPS).

“Até a camisa que ele estava usando tinha na parte inferior o nome do jogo. Foi o que influenciou o menino, lamentavelmente”, acrescentou. (Reuters)