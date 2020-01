CMDA realiza posse de novos conselheiros tutelares

Os 25 titulares foram distribuídos para as cinco centrais do Conselho Tutelar de Campo Grande

Tomou posse ontem (10) os 25 conselheiros tutelares eleitos. Durante a solenidade, o CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente) anunciou ainda a região de atuação de cada grupo. Mesmo sendo nomeados, cerca de cinco sub judice ainda fazem parte dos empossados e aguardam por uma decisão da justiça para determinar se continuam ou não no cargo.

A cerimônia contou com presença de autoridades municipais e estaduais como o secretário especial do governo, Carlos Alberto de Assis, e a vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. O presidente do CMDCA, Celso José Santos, fez as honras e, durante a nomeação dos conselheiros, entregava um certificado validando a posse dos mesmos. Os 25 eleitos passaram por um processo de treinamento em dezembro, logo após, fizeram a escolha da central de atuação, onde começam a trabalhar já na próxima segunda-feira (13).

Celso pontua que a cerimônia de posse é uma vitória e não mensurou elogios a equipe que o acompanhou desde começo das eleições. Além disso, destacou que ver os novos conselheiros sendo nomeados, com disposição e força de vontade para trabalhar é motivacional. ‘”Confesso que pensei que esse dia não chegaria, passamos por algumas turbulências no caminho e, o que mais me alegra é ver essa galera tomando posse de um cargo importante para sociedade. Chegamos ao fim de mais uma etapa”, fala Celso.

(Texto: Graziella Almeida)