Mulher contrata pistoleiro para matar marido, porém homens eram amigos

Em Sidrolândia, a 70 km da Capital, uma mulher, 37, contratou um pistoleiro para matar o marido. O fato inusitado é que o homem contratado para matar o idoso, de 69 anos, seria seu amigo e comunicou a vítima do ocorrido.

O idoso registrou boletim de ocorrência contra a esposa na última quarta-feira (8). Na delegacia ele relatou o episódio, onde foi procurado pelo homem de 56 anos, que disse ter sido contratado pela mulher para assassiná-lo.

Pela contratação do matador, a mulher pagaria três mil reais, de acordo com informações do Sidrolândia News. Na delegacia o idoso contou que a companheira estaria tentando matá-lo depois que ele a denunciou por maus-tratos.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Ponta Porã Informa)