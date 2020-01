Há 57 anos, Jimi Hendrix lançava a canção ‘Purple Haze’

Marcelo Rezende

Não há dúvida. “Purple Haze” é uma das músicas mais conhecidas do guitarrista Jimi Hendrix e foi gravada no dia 11 de janeiro de 1967, no De Lane Lea Studios, em Londres. A canção foi escrita por Hendrix e lançada como segundo single pelo grupo Jimi Hendrix Experience. “Purple Haze” chegou ao topo das paradas em vários países e foi a música de abertura do álbum de estreia do grupo, “Are You Experienced”, nos Estados Unidos. Além disso, essa música representou para muitos fãs o primeiro contato com o som do rock psicodélico de Hendrix, uma das maiores lendas da guitarra de todos os tempos.

O single chegou ao número 3, nas paradas do Reino Unido, mas apenas ao número 65 nos Estados Unidos, onde foi lançado em junho de 1967, um mês depois de “Are You Experienced” e seis meses depois do single no Reino Unido. Em março de 2005, a revista “Q” classificou a canção como número um na sua lista das “100 Melhores Faixas de Guitarra”. A revista “Rolling Stone” colocou-a em nº 17 nas suas “500 Melhores Canções de Todos os Tempos”.

A guitarra marcante, sempre à frente em suas composições, era uma marca registrada de Hendrix, que tinha ingredientes de blues e novas técnicas de processamento de som, que mudaram a forma de fazer música mundialmente. A ambiguidade na letra fazia os ouvintes muitas vezes interpretarem a canção como se fosse uma experiência psicodélica, porém o próprio Hendrix alegava que “Purple Haze” era simplesmente uma canção de amor. Ele afirma que a canção foi inspirada por um romance de ficção científica de Philip José Farmer (a frase do livro é “névoa púrpura”). Hendrix afirmava que o amor era explicado no verso “o que quer que seja, aquela menina me enfeitiçou” .

Nascido no dia 27 de novembro de 1942, na cidade de Seattle, Jimi Hendrix é considerado por críticos e músicos como o melhor guitarrista da história do rock e um dos mais importantes e influentes músicos do seu tempo, em diferentes estilos musicais. Descoberto por Chas Chandler, baixista do grupo britânico The Animals, foi levado à Inglaterra, onde Jimi assinou contrato de produção e agenciamento e também formou uma nova banda, The Jimi Hendrix Experience. Em 1967, o grupo lançou seu primeiro álbum, “Are You Experienced”, que foi um enorme sucesso comercial.

As apresentações de Hendrix tornaram-se cada vez mais explosivas. Certa vez o músico foi levado para o hospital com queimaduras, após colocar fogo em sua guitarra pela primeira vez no Astoria Theatre, em Londres.

A banda Experience acabou em 1969. Em agosto, formou Gypsy Suns and Rainbows para tocar no Festival de Woodstock. Essa formação teve vida curta e Hendrix integrou um novo trio com velhos amigos, o Band of Gypsys. Antes da sua morte, Hendrix começaria um novo projeto, com a banda chamada HELP (Hendrix, Emerson, Lake & Palmer), projeto que infelizmente não foi concretizado.

Jimi Hendrix teve uma vida curta, mas deixou uma obra ímpar. Sua morte prematura aos 27 anos, no dia 18 de setembro de 1970, em um hotel em Londres, gera controvérsias até hoje. De acordo com o médico que o atendeu inicialmente, Hendrix tinha se asfixiado com seu próprio vômito, o que veio a engrossar a teoria do clube dos 27, idade na qual faleceram Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morrisson, Kurt Cobain, Amy Winehouse, entre outros.

Preferida entre nove a cada dez bandas, que fazem cover de rock clássico, “Purple Haze” pode ser encontrada no YouTube em versões de artistas e bandas famosos como Ozzy Osbourne, Frank Zappa, Gary Moore, Nação Zumbi, Yngwie Malmsteen, Zakk Wylde e até The Cure.