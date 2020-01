Gangue ataca e fere travesti com golpe de facão na Capital

Grupo de quatro pessoas atacou e deixou ferida uma travesti, de 29 anos, na madrugada desta quarta-feira (8) nas proximidades do terminal de ônibus Guaicurus, no bairro Universitário, no sudeste de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima foi atingida com um golpe de facão na cabeça. No local, a travesti relatou que fazia ponto quando viu uma VW Brasília se aproximando. Em seguida, quatro jovens desceram do veículo e a violentaram.

A vítima conseguiu fugir dos autores e procurou socorro dentro do terminal de ônibus, sendo socorrida logo depois por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que a encaminhou para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

De acordo com a enfermeira, foi um corte superficial na parte superior da cabeça, sem gravidade. Foram realizados alguns pontos e em algumas horas ela seria liberada após ficar em observação médica.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da CEPOL para providências cabíveis. (João Fernandes)