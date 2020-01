Governo remanejou verba do INSS para o 13º do Bolsa Família

Para custear o 13º salário do Bolsa Família em dezembro, o governo federal precisou remanejar recursos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como aposentadorias e pensões. Isso porque não houve aumento de recursos para o programa. No total, foram quase R$ 500 milhões encaminhados para o Bolsa Família, retirados principalmente da Previdência Social, mas também de uma reserva orçamentária sem destinação específica.

De acordo com a reportagem da Folha de S.Paulo publicada nesta terça-feira (07), cerca de 1 milhão de famílias ficariam sem cobertura se não houvesse o remanejamento do orçamento.

A estimativa do governo era de que gastaria menos com benefícios previdenciários e com o Bolsa Família por causa do combate a fraudes. Paralelamente, há uma fila de espera de pedidos de aposentadorias, pensões e bolsas ainda não aprovadas.

De acordo com o Ministério da Economia, não era possível aumentar o orçamento do programa sem diminuir outra rubrica por causa da lei do teto de gastos, aprovada no governo do ex-presidente Michel Temer.

Para 2020, a verba destinada ao Bolsa Família é de R$ 29,5 bilhões, cerca de R$ 3 bilhões a menos que em 2019. Ainda não se sabe como será possível cobrir as despesas com esse valor, e o 13º ainda não está previsto. O Congresso tem até o fim de março para aprovar a MP sobre o 13º do Bolsa Família.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Poder360)