Confira dicas e precauções para se exercitar com o cachorro

Aproveitando um novo ano, muitos veem como a oportunidade de adotar uma nova rotina e novos hábitos, uma iniciativa que pode – e deve – também refletir nos pets, já que não basta apenas levar os cachorros para passear para que eles se sintam bem, sendo que os animais possuem bastante energia e precisam gastá-la. Acompanhe quatro dicas e seus respectivos cuidados para se exercitar junto de seu bichinho nestas férias.

Corrida

Assim como a caminhada, a corrida também é uma ótima pedida, já que dessa forma o cachorro tende a gastar mais energia, em um período de tempo menor. Para isso, você pode apostar em um campo aberto para que o animal se divirta o quanto quiser.

Você deve se atentar para o tempo de prática de exercício, porque um período específico é necessário para que haja um verdadeiro efeito na saúde do animal. Se preferir, você pode ainda intercalar as caminhadas com as corridas. Assim, você poderá se exercitar ao mesmo tempo, dentro do seu próprio ritmo. E ambos sairão com ganhos!

Observe a superfície em que o cachorro correrá/caminhará

Especialmente no verão, em áreas onde há calçamento, o contato direto com a luz solar pode acabar prejudicando a saúde; este cuidado é importante para prevenir que ele acabe machucando as patinhas. Por isso observe muito bem a superfície em que ele caminhará. Antes de iniciar uma atividade, veja se o ambiente está propício para tal. Assim você protege o seu amigo.

Pular sobre obstáculos

Outra atividade que pode ser positiva e até mesmo divertida para o seu cachorro é o pulo sobre obstáculos. Esse tipo de exercício requer um adestramento prévio, para que o animal aprenda exatamente o que ele precisa fazer para que a tarefa seja cumprida.

Em pouco tempo você já terá o seu amiguinho preparado para este desafio, mas lembre-se de ter paciência durante os ensinamentos, e não comece com o mais difícil. Um obstáculo mais baixo pode ser a porta de entrada para as demais possibilidades.

Não dá pra simplesmente querer que o seu cachorro pule sempre, em todos os momentos em que for praticar algum exercício físico, é preciso intercalar para que, antes de qualquer coisa, não haja nenhum tipo de resistência ou “falta de vontade” do pet.

Atente-se para as altas temperaturas

Este ponto é um dos mais importantes quando o assunto é investir nos melhores exercícios para cachorros, já que a temperatura e a estação estão diretamente relacionadas com o desempenho e o conforto do animal durante o processo. Em dias mais quentes, tente não “forçar” tanto para que o seu cão pratique atividades mais pesadas. Além disso, priorize os horários em que o calor não seja tão intenso, para que o animal não se desidrate demais.

Arremesso de bolinha

Sendo a mais conhecida, todo mundo já praticou, ou ao menos tentou alguma vez, com o seu pet. O arremesso de bolinha pode ser algo muito divertido tanto para o cachorro quanto para o próprio dono. Durante essa diversão, o seu melhor amigo gasta muita energia e fortalece o seu corpinho.

Quanto ao “tentar”, alguns animais podem requerer certo “ensinamento” para aprender a buscar e devolver a bolinha para você. Você pode investir em outros tipos de brinquedos, como dardos ou outras opções parecidas.

Mantenha a hidratação e alimentação em dia

Lembre-se de sempre levar bastante água potável para o local onde acontecerão as atividades físicas. Para que, desse modo, o cachorro mantenha sempre a hidratação em dia. Pois, caso contrário, ele poderá desenvolver algumas complicações que, mais tarde, podem se tornar problemas sérios. Além disso, a hidratação auxilia no descanso e mantém a disposição do pet.

O mesmo vale para a alimentação. É muito importante que o cachorro se alimente bem antes de praticar um exercício. Pois o desgaste pode ser grande, e ele necessita de energia para se manter forte diante dos desafios que você irá propor para ele. É, basicamente, como acontece conosco, quando vamos à academia.

(Texto: Leo Ribeiro)