Teaser do ‘BBB 20’ garante elenco formado por ‘

A teoria de que a nova edição do reality, que estreia no próximo dia 21, terá ex-participantes, influencers e celebridades parece estar cada vez mais forte! Um teaser do programa afirma que o elenco será formado por ‘inscritos e convidados’ e promete outras novidades, como diferentes formas de escapar do paredão e novos poderes para o líder.

O vídeo trouxe mais perguntas do que respostas, mas dá para ter uma ideia de algumas das novidades que estão vindo. Novas formas de escapar do paredão e um líder com mais poderes do que nunca são algumas das promessas para este ano.

O texto que aparece no vídeo deixa várias pistas: “Está chegando o BBB20. Foram 296 participantes. 1508 programas. Uma emoção que não cabe em números. Mas vocês querem spoilers, né? Será que eu posso? É uma mistura de melhores momentos e novidades… A casa vai fazer releituras das edições passadas? Vai ter prova famosa que fez história? Festas animadas? Convidados especiais? Fogo no parquinho? Um líder com mais poderes do que nunca? Novas formas de escapar do paredão?”.

