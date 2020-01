Irã ameaça recuo em acordo após morte de general pelos EUA

Após o assassinato do general Qasem Suleimani pelos Estados Unidos na última quinta-feira (2), o Irã ameaça recuar no compromisso abandonar seu programa nuclear. A decisão significará o quinto recuo iraniano, informou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Abbas Mousav.

“Em relação ao quinto recuo, as decisões já foram tomadas […] Mas, considerando a situação atual, algumas mudanças serão feitas em uma reunião importante hoje à noite”, afirmou o porta-voz em declarações para emissoras locais de televisão.

Realizado em 2015, o acordo nuclear foi firmado pelo Irã e a principais potências mundiais. Porém, os EUA abandonaram a resolução em 2018.

Assim que deixou o tratado, Trump impôs uma série de sanções ao Irã, que passou a descumprir pontos do acordo, provocando alerta na comunidade internacional.

No começo da semana —antes do atentado ao general—, o presidente iraniano, Hassan Rohani, pediu aos Estados Unidos que admitissem o erro de terem abandonado o compromisso. “Eles têm que voltar ao primeiro ponto, quando pisaram nos compromissos, e precisam admitir que erraram sobre a nação iraniana”, afirmou Rohani em discurso na cidade de Ardebil.

Ontem (4), Trump, ameaçou por meio do seu perfil no Twitter o governo iraniano.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Uol)