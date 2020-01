Servidor é nomeado para Secretaria de Assuntos Estratégicos

Grossi era subsecretário de Gestão Orçamentária do Ministério da Economia. Assumiu a SAE na vaga que estava sem titular desde novembro de 2019, quando o general Maynard Marques de Santa Rosa pediu demissão do cargo.

Santa Rosa deixou o governo por desentendimento com o ministro Jorge Oliveira (Secretaria de Governo). Em entrevista ao portal Uol, no início de dezembro, afirmou que Oliveira havia “estrangulado” a SAE. Ele criticou também o que chamou de “grupo de garotos“, que teria se aproximado do presidente Jair Bolsonaro, liderado pelo assessor especial Filipe Martins. (Poder 360)