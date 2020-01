Rapaz é esfaqueado após defender a irmã ameaçada de estupro

Homem de 57 anos foi levado para a Delegacia de Polícia Civil após esfaquear um rapaz de 19 anos, que defendeu a irmã, de 16 anos, de uma ameaça de estupro. O caso aconteceu por volta das 19h, de quinta-feira (2), na rua Dom Pedro II, em Corumbá – 417 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Diário Corumbaense, a adolescente estava na frente de sua residência, quando o suspeito chegou dizendo que iria estuprá-la. O acusado mora próximo a casa da vítima.

“Ele estava com uma faca, mas não mostrou pra mim. Foi a segunda vez que ele me abordou. Como estava na frente de casa, meu irmão escutou ele falando que queria me estuprar e foi tirar satisfação, momento em que ele saiu correndo e meu irmão foi atrás dele até a rua Firmo de Matos. Aí o homem tirou a faca e desferiu golpes contra ele”, contou a adolescente.

O rapaz acabou ferido na região do abdômen e foi levado para o pronto-socorro e recebeu alta médica na manhã desta sexta-feira (3). Já o acusado, foi capturado por moradores e o caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada e tentativa de estupro. (João Fernandes)