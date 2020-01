Cidade do Natal tem Parada dos Sonhos e Projeto Kzulo hoje

Papai Noel, roda-gigante, pista de kart, carrossel, desfile de bonecos e muito brilho, com o espetáculo das luzes do Natal. Tudo isso, você encontra na Cidade do Natal, que abre as portas às 16 horas nesta sexta-feira (20), com programação especial.

Às 17 horas, a Agetran faz uma ação educativa, com alerta sobre os cuidados com equipamentos de segurança e conduta adequada de motoristas e pedestres no trânsito, principalmente no final do ano, quando aumenta o consumo de bebida alcoólica. Às 18 horas, o palco recebe apresentação do Projeto Rede Solidária.

Às 19 horas, acontece a Parada de Natal, com personagens mágicos que invadem a Cidade do Natal ao som de uma trilha sonora preparada especialmente para o desfile.

A atração principal desta sexta-feira, o Projeto Kzulo, sobe ao palco às 20 horas. O grupo tem como integrantes: Kalélo e Wellington dividindo os vocais, Lucas Rabelo na guitarra, Ricardo Silva no contrabaixo, Julian Vargas nas percussões latinas e Kássio na bateria.

O show, intitulado “Kzulo in Fronteras”, destaca a importância de aproximar as culturas dos nossos países vizinhos, com interpretações e também com suas composições inéditas que misturam ritmos como salsa e cumbia, maracatu e rock, jazz, samba rock, tais como “herdeiros de raça”, “santa caminhada”, “vestido”, “morena babilu” e “canal de luz”, canções autorais da banda. (João Fernandes com assessoria)