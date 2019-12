Prefeitura assina convênio para obras na antiga rodoviária

Em solenidade nesta segunda-feira (30), no gabinete da Prefeitura de Campo Grande, o prefeito Marquinhos Trad assina convênio que garante a liberação de recursos para revitalização das duas plataformas de embarque e desembarque da antiga rodoviária, orçada em R$ 15,3 milhões.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, a partir da assinatura dos convênios, a Prefeitura assumirá o compromisso de apresentar os projetos de engenharia e orçamentário. Depois de aprovados pela Caixa Econômica Federal, o passo seguinte é a abertura de licitação.

A expectativa é que todo o este processo seja concluído a tempo das obras serem iniciadas até o final de junho. “Como 2020 é um ano eleitoral, vamos buscar o máximo de agilidade nos procedimentos”, revela o secretário.

A revitalização da antiga rodoviária abrangerá os 6 mil metros quadrados que pertencem ao Município. A proposta é instalar nestes espaços repartições públicas com maior potencial de atendimento público, aumentando a circulação de pessoas no entorno do antigo terminal, potenciais comerciais das 150 lojas existentes no prédio, pertencente a 60 propriedades, que são donos de 24 dos 30 mil metros quadrados.

Com o investimento, o prefeito Marquinhos Trad acredita que vai motivar os proprietários privados a reformar a estrutura e retomar as atividades comerciais. Todo o entorno do antigo terminal receberá obras de recapeamento, nova iluminação, dentro da segunda etapa do Reviva Campo Grande.

Além disso, é esperado a drenagem e pavimentação de algumas ruas do Jardim Noroeste, onde o investimento previsto é de R$ 5,1 milhões. No total, foram alocados R$ 20,14 milhões, verba conquistada por emendas parlamentares ao Orçamento da União e que foi empenhada no último dia 23 pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. (João Fernandes com assessoria)