Bandeira tarifária permanece amarela em janeiro de 2020

Em janeiro de 2020, a bandeira tarifária vai continuar sendo amarela, segundo informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgadas neta sexta-feira (27). Para cada 100 quilowatts-hora consumidos será cobrado o valor de R$ 1,343.

De acordo com a Agência, a bandeira permanece amarela em razão do baixo nível de armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN) e pelo regime de chuvas significativamente abaixo do padrão histórico nessas regiões.

BANDEIRA TARIFÁRIA

Esse sistema sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. As cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia vai custar mais ou menos em função das condições de geração.

Clique aqui para conferir algumas dicas para evitar o desperdício de energia elétrica.

(Texto: Izabela Cavalcanti)