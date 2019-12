Anitta ostenta com casaco de R$ 7 mil para esquiar

Durante as férias, a cantora Anitta não se descuidou do look. Prova disso, a famosa ‘esbanjou’ com um casaco de R$ 7 mil (1,5 mil euros) para esquiar na neve. E de ‘quebra’ foi comparada ao Michael Jackson.

Ela postou nesta segunda-feira (23), no Instagram, uma curiosa foto em que aparece de esquis nos pés e inclinando o tronco para frente, em um monte nevado. Logo, os fãs começaram a compará-la ao Rei do Pop, Michael Jackson.

“O Michael Jackson está diferente, né?”, comentou um fã. Houve gente que interpretou a pose de outra forma. “Quando o metrô da linha 2 freia bruscamente”, brincou outro seguidor.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Uol)