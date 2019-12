Presidiário Líder do PCC elabora plano de fuga de R$80 mi

Marcola cumpre pena no Presídio Federal de Brasília condenado a mais de 300 anos, por assaltos, homicídio, tráfico, entre outros

Líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcos Willians Herbas Camacho, 51 anos, conhecido como Marcola, condenado por formação de quadrilha, tráfico de drogas e homicídio, cumpre pena que ultrapassa 300 anos. Em março deste ano, o Ministério Público de São Paulo pediu transferência de Marcola do presídio de Presidente Venceslau para Brasília, na justificativa de que o PCC planejava resgatá-lo.

Há indícios de que o suposto resgate já estaria pago e seria feito pelo traficante internacional Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho. Ele é um dos principais nomes do PCC que está solto e atua nas ruas.

Segundo reportagem do jornal Metrópole, o plano de resgate do líder do PCC fez com que os ministérios da Justiça e da Defesa fechassem um acordo para intensificar a segurança do Presídio Federal de Brasília, localizado em São Sebastião. Militares do Exército Brasileiro foram direcionados para a penitenciária de segurança máxima, onde estão de prontidão, com carros blindados, desde as primeiras horas dessa quinta-feira (19).

O Ministério da Justiça foi procurado, mas disse que, inicialmente, não vai se manifestar sobre o caso. Todas as informações da reportagem foram apuradas pelo Metrópoles com fontes envolvidas na operação. Em nota, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) negou que haja plano de fuga e informou que a movimentação de tropas do Exército na área do presídio federal é decorrência de obras de fortificação que estão sendo realizadas na unidade prisional.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com informações de Metrópoles)