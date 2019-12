Em novembro, produção de petróleo do Brasil cresceu 20,4%

Em novembro deste ano, a produção de petróleo no Brasil cresceu 20,4% ante o mesmo mês de 2018, o que representa um recorde de R$ 3,09 milhões de barris por dia (bpd). Os dados foram confirmados nesta sexta-feira (20) pelo diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone.

A Petrobras, principal produtora do país, bateu recordes de produção mensal e diária em novembro e deverá superar em 2019 a meta de produção de 2,7 milhões de boe/d, conforme informações do diretor de Exploração e Produção, Carlos Alberto Pereira de Oliveira.

Na comparação com outubro, o volume foi cerca de 4,3% maior, em meio ao avanço da produção nos campos do pré-sal. Foi a terceira alta mensal consecutiva, de acordo com dados da autarquia.

“Começam a aparecer os resultados das medidas tomadas para produzir a retomada do setor. Retomada que só se acentuará na próxima década”, disse Oddone.

A produção total de petróleo e gás no país, por sua vez, somou em média 3,95 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), uma alta de 20,6%, segundo o diretor-geral.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Reuters)