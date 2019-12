Acusado de matar adolescente é preso em Aquidauana

Um jovem de 17 anos foi morto durante a madrugada desta sexta-feira (20), conforme a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, o homicídio do adolescente foi classificado como qualificado e o acusado preso e autuado em flagrante.

O jovem foi morto com uma faca de mesa pelo auxiliar de serviços gerais J. G. M. S. T., 20 anos, ao chegar embriagado na casa do acusado, que estava ingerindo caipirinha com alguns amigos.

Conforme relatos de testemunhas, a vítima apresentava fala desconexa e fazia gestos estranhos e ao receber ordem do acusado para se retirar do local, teria passado a agredi-lo. Durante a luta corporal, o acusado teria pego uma faca de mesa e golpeado Pablo no tórax.

A vítima chegou a caminhar alguns metros, mas caiu logo adiante, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros que foi acionado por populares. Durante a confusão, o responsável pelo crime fugiu, sendo localizado próximo à casa onde mora, na tarde de hoje pelos policiais civis da 1ª DP.

Interrogado pelo delegado Jackson Frederico Vale, o acusado disse que esfaqueou a vítima para se defender, que não tinha noção da gravidade dos ferimentos e soube da morte de Pablo somente hoje pela manhã.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com PCMS)