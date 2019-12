Governo prorroga troca de vidros do Aquário do Pantanal

A Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos) prorrogou o tempo para a execução da troca de vidros do Aquário do Pantanal. A empresa vencedora, Gomes & Azevedo LTDA, terá mais 60 dias para fazer a substituição de pelo menos 10 placas de vidro da estrutura. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (18), por meio do Diário Oficial do Estado.

A empresa foi escolhida por meio de licitação, que foi publicada em agosto e aberta para concorrência no dia 30 de setembro. O valor da substituição dos vidros ficou em R$ 386 mil. Ao todo, para 2020, o governo tem o orçamento de R$ 40 milhões para concluir a obra até o fim do ano.

Por enquanto, foram realizadas três licitações de modalidade concorrência para conclusão do Aquário com um custo total de R$ 6,4 milhões as três. A primeira foi a substituição dos vidros enquanto a segunda foi referente a finalização da cobertura metálica, onde a empresa Montagna Estruturas Metálicas venceu o certame.

Na última licitação, visando o revestimento composto, a monocapa, as duas empresas que concorreram no processo foram inabilitadas pela Comissão de Licitação por ausência de cumprimento de exigências previstas no edital. Um prazo foi dado para que ambas se readequassem.

(Texto: Raiane Carneiro)