Pais buscam Defensoria Pública e menores permanecem em fuga

Passadas mais de 24 horas, nenhum dos 26 internos que fugiram da Unei (Unidade Educacional de Internação) Dom Bosco, na região leste, após rebelião ocorrida na madrugada de segunda-feira (16) foi recapturado. Hoje (17) um grupo de mães foi à Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul buscar orientações sobre o caso.

O Estado apurou que cinco mães e dois pais buscaram esclarecer que não tiveram envolvimento com a fuga. Isso porque, na investigação preliminar feita pelas autoridades, a suspeita é de que houve ajuda dos familiares para que os planos fossem concretizados. Na conversa com a Defensoria, os familiares confirmaram as suspeitas da Polícia Militar de que a constante falta de energia elétrica na unidade foi o estopim da guerra entre agentes e internos.

A reportagem entrou em contato com a Defensoria via assessoria para comentar o encontro, mas não obteve resposta até a conclusão desta edição.

A fuga em massa da Unei Dom Bosco aconteceu após internos forjarem uma briga para atrair os cinco agentes que cuidavam do local no plantão. Um dos servidores foi feito refém e acabou espancado pelo bando. Somente um dos adolescentes foi recapturado. Inicialmente, a Sejusp (Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública) informou que eram 27 fugitivos, mas corrigiu posteriormente o número para 26. Com a recaptura, 25 estão foragidos. Dos que fugiram, segundo informou a Sejusp, estão alguns maiores de idades autores de crimes graves, como homicídio e latrocínio, que é a morte em assalto, e que integram facções criminosas. O paradeiro deles é investigado.

(Texto: Rafael Ribeiro)