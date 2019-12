Desgaste é apontado como motivo para morte de Bombeiro

Efetivo reduzido e carga de trabalho acima do habitual podem promover acidentes como o de Sidrolândia

O acidente ocorrido na tarde de segunda-feira (16) que matou o soldado dos Bombeiros Jocimar Carlos de Oliveira, 36 anos, na MS-162, em Sidrolândia, pode não ser apenas um fato isolado. Desgastados, os servidores estão trabalhando acima do que podem. Essa é a avaliação de entidades de classe de policiais e bombeiros militares de Mato Grosso do Sul, que alertam para a alta carga de trabalho. “O desgaste do dia a dia é muito grande”, disse Thiago Mônaco Marques, presidente da Ame-MS (Associação dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul ).

Para o dirigente, uma série de problemas estruturais comprometem o bom rendimento profissional dos bombeiros militares no Estado. “O efetivo real, que não está afastado, representa cerca de 50% do quadro total. Como a engrenagem precisa continuar funcionando, o trabalho aumenta. E, para completar, não há aperfeiçoamento, pois não existe tempo do servidor fazer cursos e melhorar seu treinamento”, ponderou.

Jocimar, que foi enterrado ontem (16), em Anastácio, cidade onde morava, morreu na hora do acidente. Seu colega de viatura, de 30 anos, seguia internado até a conclusão desta edição na Santa Casa da Capital. De acordo com o hospital, ele seguiria apenas em observação, sem risco de morte, pois ainda reclama de fortes dores de cabeça. A informação é de que está bastante abalado com o ocorrido.

A circunstância do acidente é motivo de investigação da Polícia Civil de Sidrolândia. Isso porque a colisão pode ter sido ocasionada por uma conversão errada dos bombeiros. No boletim de ocorrência, foi revelado que a viatura onde os bombeiros estavam seguia pela pista sentido Maracaju, quando na entrada para o distrito de Capão Seco tentou fazer uma conversão pelo acostamento para o sentido contrário e acabou colidindo com um caminhão.

Por meio de sua assessoria, o Comando-Geral dos Bombeiros divulgou nota lamentando o fato.

“O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública prestarão todos os auxílios necessários aos familiares dos Bombeiros Militares envolvidos no acidente. O Corpo de Bombeiros Militar agradece imensamente os relevantes serviços prestados e destaca que o Soldado Jocimar será sempre lembrado pelo profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência, competência e alegria demonstrada no dia a dia da caserna. A Corporação consternada deixa os mais sinceros pêsames aos familiares e amigos”, diz o texto.

(Texto: Rafael Ribeiro)