Naturalidade e elegância são tendências na CASACOR MS

Mostra valoriza retorno às origens e retoma laços ancestrais

Naturalidade e elegância são pontos fortes da CASACOR MS 2021, evento que reúne a maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. A proposta para este ano é a valorização das características humanas, honrando um retorno às origens e retomando laços ancestrais. À primeira vista, o ambiente lembra a casa aconchegante da avó.

O arquiteto coordenador da mostra, Paulo Henrique Ribeiro, apresentou as principais características da casa e o que cada detalhe significa. A casa Canyon é um dos espaços onde a naturalidade mais se destaca.

“Idealizado por cinco arquitetos, a tendência é toda voltada para o natural com paredes revestidas de pedra. O piso também é de pedra e os tons terrosos se misturaram com peças de design contemporâneo”, explicou.

Plantas também são tendência no evento deste ano. Segundo Paulo Henrique, o verde traz frescor para os ambientes. “Os jardins saíram de fora das casas e entraram, uma proposta que temos muito clara na mostra. Neste cômodo por exemplo, podemos ver o verde presente no quarto. É um sonho que a CASACOR mostra que é possível de realizar, ter esse contato com a natureza mesmo estando na cidade.”

Externo

Na parte externa da casa, móveis rústicos de madeira e espelhos d’água chamam a atenção pela beleza. Já o paisagismo tem referência mediterrânea, com árvores de oliveira que vieram de Israel, especialmente para decorar o espaço.

Toda a madeira utilizada nos móveis e na decoração do ambiente tem certificado e a empresa responsável pela construção tem o objetivo de reutilizar a madeira e transformar em móveis. Um dos destaques do jardim externo é a banheira de aspecto rústico, uma peça feita a partir do tronco de uma árvore.

“O evento sempre pensou na questão ambiental, temos a preocupação como o uso dos recursos. Vivemos em um momento em que menos é mais, portanto, todo o material vindo da natureza é de uso consciente.”

Localizado no Jardim dos Estados, o imóvel de 2.200 m² tem como objetivo levar os visitantes de volta às suas origens. A diretora-executiva da mostra, Tatiana Ratier, ressalta que a iniciativa promove a cultura e o conceito de morar na contemporaneidade.

“Nosso desafio desta vez foi apresentar uma casa inovadora sem perder sua originalidade e pertencimento histórico. Esse local tem muita história para contar, ou seja, lembranças que fazem parte da nossa cidade, ainda mais do Jardim dos Estados. Tenho certeza de que um novo momento, a partir de agora, surge neste endereço”, acredita.

A casa é composta por 27 ambientes assinados por 50 profissionais. Pinturas e artesanatos que fazem parte da decoração da mostra são, em grande maioria, de artistas locais.

VISITAÇÃO

CASACOR está na Rua Goiás, 953, o espaço foi aberto ao público no dia 30 de setembro e segue o cronograma de visitas até o dia 14 de novembro. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.casacor. com.br/mostras. A visitação segue todas as normas de biossegurança. O evento é beneficente e tem parte da renda revertida para o Educandário Getúlio Vargas.

Texto de Rosana Lemes

