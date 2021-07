Chocolate quente deixa o inverno mais gostoso

Bebida com jeito europeu é ótima para espantar o frio e pode ser incrementada com inúmeros ingredientes e feito de diversas maneiras

O inverno chegou e não há nada melhor do que degustar comidas quentinhas. É a época dos caldos, fondues, queijos, risotos, sopas e bebidas, como, por exemplo, chocolates, chás e até drinques encorpados. Para lhe ajudar a escolher o prato perfeito, o Viver Bem traz receitas deliciosas que vão ajudar a aquecer o corpo.

Nesta semana, a sugestão de uma delícia de inverno quentinha é o chocolate quente. A bebida com jeito europeu é ótima para espantar o frio. E como tudo que é bom pode ser melhorado, os desdobramentos da receita ganharam incrementos que incluem especiarias.

Além de ser uma bebida quentinha, que aquece o corpo, geralmente tomamos em companhia de pessoas próximas, como familiares e amigos. Dificilmente alguém vai fazer um chocolate quente para tomar sozinho, como geralmente fazemos com chá ou café. Então vale pelo momento de compartilhar o tempo, as comidas, e a própria bebida.

De acordo com a professora do curso de Gastronomia da Uniderp, Giovanka de Senna Barbosa, por conta do cacau, presente no ingrediente principal da receita, a bebida é rica em diversos benefícios.

“Maior concentração de antioxidantes, menos gordura (ao ser comparado com uma barra de chocolate), redução da pressão arterial, raciocínio mais rápido. Se adicionar especiarias, melhor ainda, mas sobre esse assunto em específico, sempre é melhor consultar um nutricionista”, revela a docente.

Especiarias dão um toque especial na bebida

A clássica é a canela, porque é uma especiaria de sensação quente por natureza, e combina muito com sabores doces. “Dependendo da aceitação do seu paladar, pode usar cravo, noz-moscada, cardamomo, e até pimenta do reino, da preta”, conclui.

Pratos para combinar

*Chipa;

*Pão de queijo;

*Misto quente;

*Pães variados;

*Rosquinha frita;

*Bolinho de chuva;

*Cuca (gaúcha ou catarinense);

*Biscoitos ou cookies;

*Bolos caseiros de todos os tipos.

Bebidas alcoólicas para agregar

*Rum;

*Conhaque

*Licor de chocolate;

*Licor de coco;

*Licor de morango;

*Licor de laranja;

*Licor de menta.

Receitas especiais

Chocolate quente tradicional

Ingredientes

1 litro de leite

200 g de creme de leite

120 g de chocolate meio amargo picado

1 colher de café de canela em pó

1 grão de pimenta do reino

2 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Em uma panela, ferva o leite e o creme de leite em fogo brando.

Acrescente o chocolate à panela, com a canela em pó, o grão de pimenta e o açúcar. Aqueça tudo por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando. Se preferir, passe por uma peneira, depois distribua entre os copos e sirva imediatamente.

Chocolate quente com rum e lascas de laranja

Ingredientes

3 xícaras de leite

1/2 xíc. de chocolate ao leite ralado

1/2 xíc. de chocolate meio amargo ralado

1 colher de chá de açúcar

1 dose de rum

Modo de preparo

Leve os ingredientes ao fogo até ferver. Na hora de servir acrescente chantili e capriche nas lascas de laranja.

Receita Bônus!

Chocolate Quente de Microondas

Ingredientes

1 colher (sopa) de amido de milho

2 colheres (sopa) de chocolate em pó ou achocolatado

200ml de leite integral

Modo de preparo

Coloque o amido de milho e um pouco de leite frio na xícara, mexendo até dissolver totalmente. Acrescente o achocolatado e o resto do leite e incorpore bem. Coloque no microondas por três minutos e meio. Fique sempre de olho, pois ele vai levantar fervura e você não quer perder tempo limpando a meleca. Quando estiver quase transbordando, abra e dê uma mexida – você vai fazer esse procedimento entre duas e três vezes durante o tempo indicado. É essencial que o leite ferva, pois só assim o amido vai engrossar, deixando o chocolate cremoso. Caso queira dar uma adoçada, coloque um tantinho de leite condensado ou de creme de avelã.

(Bruna Marques)