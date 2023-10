MS tem expectativa positiva para o turismo neste feriado

A expectativa é positiva e de ótimos números para o turismo de Mato Grosso do Sul neste feriado de outubro. As principais cidades do Estado têm lotação na rede hoteleira acima de 80% durante esta semana, o que vai impulsionar a economia local e ajudar diversos setores voltados ao turismo.

Esta avaliação é feita pelo diretor-presidente da Fundtur (Fundação do Turismo de MS), Bruno Wendling. “Expectativa muito positiva. Nos últimos dois anos o fluxo de turistas no Estado só está aumentando e melhora a cada grande feriado que temos. Neste de outubro o tempo (muito sol) ainda vai ajudar nestes números”.

Ele destacou que a lotação da rede hoteleira nas principais cidades turísticas do Estado terá em média mais de 80% de ocupação, sendo que em Bonito chega a 95% e Miranda a 100%. “Estas projeções dos últimos dias mostram este cenário. Rio Verde e Ponta Porã também estarão acima de 80% (ocupação). Um feriado como este, que começa na quarta e pode se estender até domingo sempre impulsiona o setor”, afirma.

O perfil dos turistas que vão frequentar as diversas cidades do Estado também tem suas particularidades. De acordo com a Fundtur os municípios de Rio Verde, Miranda, Coxim, Rio Negro e Costa Rica vão receber em maioria turistas do próprio Estado, que vão aproveitar o feriado para curtir as belezas locais.

Já na conhecida “Rota Pantaneira” os perfis dos turistas já é outro, com visitantes nacionais e internacionais que chegam para conhecer e apreciar o principal bioma do Mato Grosso do Sul. Para a região de Bonito, que é hoje um dos maiores pontos de ecoturismo do mundo, já se espera uma mescla de turistas regionais, nacionais e de outros países.

Estimativa

O Observatório de Turismo de Bonito destaca a ocupação da rede hoteleira da cidade em até 95%, assim como visitações acima da média nos mais de 40 atrativos do município disponíveis para visitação. Maior procura será por passeios em balneários e cachoeiras e atividades como flutuação e grutas.

Para a região do Pantanal um dos grandes atrativos segue sendo a pesca esportiva, como nas cidades de Corumbá e Ladário, que também estão com grande lotação nos barcos-hotéis e pesqueiros. Em muitos lugares as reservas para este feriado de outubro foram feitas até um ano antes, para garantir a presença nos rios do Estado.

