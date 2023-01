IHP e Pure Brasil fomentam do Turismo na Serra do Amolar

Após 2 anos de alinhamento e formatação de estratégias e produtos o IHP (Instituto Homem Pantaneiro) e a Pure Brasil firmam parceria para consolidar o turismo na região da Serra do Amolar, uma das mais preservadas do Pantanal. Com a parceria, a Pure Brasil passa a ser responsável pela comercialização do Programa Amolar Experience.

O Presidente do IHP, Ângelo Rabelo explica que, o programa Amolar Experience foi desenvolvido com o intuito de fomentar o turismo sustentável na região, respeitando não só a natureza, mas também o povo pantaneiro que guarda esse tesouro do Alto Pantanal.

“Através da Rede Amolar, o IHP já está há muitos anos presente na região com um grande conhecimento do local. Sabendo da potencialidade do Pantanal, criamos o Amolar Experience voltado para o turismo de experiência. Acreditamos que esta é uma forma de garantir a conservação da natureza, por manter as bases econômica, social e ambiental fortalecidas”, afirma.

Para o fundador da Pure Brasil, Douglas Simões, a parceria é importante, principalmente do ponto de vista do desenvolvimento sustentável e da preservação. “As áreas preservadas têm uma necessidade de serem rentabilizadas, uma vez rentabilizadas é muito mais fácil conseguir manter essa preservação. Acaba sendo uma atividade econômica. As áreas administradas e adjacentes à do IHP são áreas que têm interesse enquanto produto de turismo muito grande. Nossa intenção é continuar criando alternativas de desenvolvimento econômico para áreas importantes para a preservação da biodiversidade”, explica.

O Amolar Experience permite experiências únicas no Serra do Amolar e áreas de entorno. A região considerada corredor de biodiversidade é também o elo de ligação entre os estados pantaneiros de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, alinhando também ao chaco boliviano. Todo o recurso do programa é revertido para as ações do IHP em prol da conservação do Bioma.

