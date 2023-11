Com mudanças climáticas 41% de turistas preferem destinos aquáticos

As mudanças climáticas irão cada vez mais impactar na escolha dos destinos turísticos daqui para frente. É o que revela a pesquisa “Previsões de Viagem para 2024”, realizada pela plataforma de reservas de viagens Booking, que detalhou as tendências e comportamentos dos viajantes brasileiros. Segundo o levantamento, 56% dos turistas nacionais estão buscando climas mais amenos para escapar do calor.

Ainda de acordo com a pesquisa, 70% indicaram que escolheriam destinos mais frescos caso a temperatura em sua região de origem se eleve. Essa tendência está impulsionando o crescimento das viagens voltadas para experiências aquáticas, com 41% dos brasileiros interessados em destinos com praias, rios e cachoeiras, por exemplo.

Outra descoberta intrigante é que mais da metade dos turistas brasileiros (53%) expressaram o desejo de embarcar em uma viagem surpresa, onde cada detalhe, incluindo o destino, permanece desconhecido até o momento da chegada. Além disso, metade dos participantes revelou a preferência por não ter planos rígidos antes de viajar, enquanto uma expressiva maioria de 71% prefere itinerários flexíveis, permitindo ajustes de acordo com as circunstâncias.

Mais um dado relevante é que três em cada quatro brasileiros (74%) desejam explorar culinárias autênticas durante suas viagens. Isso aponta um aumento da demanda pelo turismo de experiência e turismo gastronômico, que levam os viajantes a destinos que contam histórias por meio de sua gastronomia, não apenas proporcionando orgulho cultural, mas também gerando renda para comunidades ao seu redor.

Essas descobertas da pesquisa da Booking oferecem uma visão valiosa sobre as preferências dos viajantes brasileiros, indicando um cenário diversificado e dinâmico para a indústria do turismo em 2024.

