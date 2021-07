WhatsApp pode funcionar em quatro dispositivos ao mesmo tempo

O aplicativo mais usado no mundo, WhatsApp já pode funcionar em quatro dispositivos ao mesmo tempo. A função foi liberada nesta quarta-feira (14). Mas ainda está em fase de testes, ou seja, na função beta.

A nova opção tão esperada não precisa que o celular esteja conectado à internet nem, carregado. O novo recurso permite a conexão em qualquer aparelho independente. Porém, ainda é preciso, no primeiro uso, utilizar o smartphone para confirmar o número de telefone no app.

Por segurança, há uma desconexão automática após 14 dias de desuso. Além disso, todo o esquema de segurança usual do aplicativo é estendido a todos os dispositivos conectados, o que levou a empresa a repensar toda a arquitetura do whats sem prejudicar a experiência do usuário.

As mudanças estão em uma página especial. A novidade ainda não está pública, apenas par quem usa a versão mais recente do beta ou Business beta