VÍDEO: Vendedor é agredido com mata-leão dentro de atacadista da Capital

Um homem foi imobilizado por seguranças de um atacadista localizado na Coronel Antonino na tarde de ontem (25) em Campo Grande. Um golpe conhecido como mata-leão é aplicado no homem, como forma de contenção. Ele era suspeito de furto mas, não houve investigações antes da abordagem violenta.

Em vídeo feito por clientes do local, é possível ver que dois homens de camisa vermelha, possivelmente os seguranças do mercado, segurando a vítima pelo pescoço e mãos. A todo momento o homem tenta escapar da abordagem dos funcionários.

De acordo com testemunhas do ocorrido, a vítima é vendedor ambulante e saia do mercado quando houve a aproximação dos funcionários, que já estavam a espera do homem. Ao que indica, o homem havia entrado no mercado para comprar balas e vender nos semáforos da região.

Segundo registro em vídeo, os funcionários do mercado levaram a vítima de forma arrastada para uma sala separada do atacadista. É possível ouvir um dos clientes argumentando que a polícia deveria ser chamada. “Tem que chamar a polícia, vão bater no coitado lá dentro”. O homem ficou alguns momentos dentro da sala restrita e liberado logo após o ocorrido. Não há registros de que a Polícia Militar tenha sido chamada ao local.

Veja o vídeo do momento da abordagem: