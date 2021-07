Vem aí 11 editais de concursos públicos com supersalários

Nos próximos meses e em 2022 chegam concursos com supersalários chegando a pagar mais de dois dígitos, pelo menos alguns deles. Veja abaixo os 11 que separamos:s dígitos.

Receita Federal = O edital pode ser publicado no mês de setembro de 2021. Foram solicitadas 699 vagas ao todo, sendo elas divididas entre os cargos de analista e de auditor. O salário inicial é de R$ 11,6 mil e R$ 21 mil, respectivamente.

TCU – O concurso público TCU (Tribunal de Contas da União) já está autorizado e com comissão formada. São 20 vagas.O auditor de controle externo pode ganhar R$ 22 mil iniciais.

CGU – O edital deve oferecer 375 vagas, 300 de auditor e as demais para técnico. O concurso CGU (Controladoria-Geral da União) ainda pode ter edital a qualquer momento. O cargo de auditor paga R$ 19,1 mil. O de técnico, R$ 7,2 mil.

TJDFT – nas próximas semanas, o concurso TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) sai o edital, que começa a ser elaborado agora pagando para técnico, um salário inicial de R$ 8,5 mil. Para analista, R$ 13,3 mil iniciais.

SEFAZ AL- Já está com edital publicado com 35 vagas no cargo de auditor de finanças e auditor fiscal. Os salário para quem passar e ocupar um cargo na Secretaria de Fazenda de Alagoas é superior aos R$ 9,4 mil.

TCE RJ – O edital, já autorizado do TCE RJ (Tribunal de Contas do Rio de Janeiro) é para 25 vagas para técnicos, analista TI e procurador do Ministério Público de Contas. Os salários são de R$ 13 mil.

SEFAZ PR – No Paraná, o edital vem em 2022 com pedido de 220 vagas, 100 para Agente Fazendário e 120 para Auditor Fiscal. Salários: Auditor Fiscal de R$ 5.127,00, mas pode chegar a até R$ 11.718,85, sem contar com quotas de prêmio de produtividade em cargo efetivo. Agente Fazendário Estadual de R$ 1.720,60 a R$ 19.809,13.

SEFAZ MG – Em minas ainda é aguardado o edital, mas a previsão é para 300 vagas. Um Gestor Fazendário pode receber, inicialmente até R$ 18.609,31. Um Técnico, pode receber até R$ 10.826,66.

PC RJ – A Polícia Civil do Rio de Janeiro pode ter edital ainda este mês para 400 vagas. Os salários iniciais vão de R$ 5.740,38 (investigador), R$ 6.280,31 (inspetor) e R$ 10.149,55 (perito), até R$ 18.747,95 (delegado).

Já a Civil de Minas está autorizada e varia de R$ 8,8 mil (peritos) e R$ 11,4 mil (delegados).

Senado – Ainda é aguardada a definição final, mas o salário do cargo de policial legislativo é de R$ 19 mil iniciais. Os demais são de 24 mil iniciais. Ah, advogado recebe R$ 33 mil.