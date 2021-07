Veja vídeo: Protetoras cobram da prefeitura agilidade na castração de animais

Veja no vídeo relatos de protetoras que cobram do poder público agilidade na castração de animais em Campo Grande. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem mais de 30 milhões de animais abandonados no Brasil entre cães e gatos. Integrantes de Organizações Não Governamentais sem fins lucrativos e protetores independentes de Campo Grande cobram da prefeitura mais agilidade nas castrações e o aumento da capacidade de cirurgias do Castramóvel.

Laura Cristina Garcia Brito, presidente da Ong Fiel Amigo desabafou sobre os problemas enfrentados pelos voluntários. Segundo ela a castração em massa é a única forma de minimizar o aumento populacional de animais abandonados.

Tereza Bandeira, vice-presidente da Ong Pedacinho do Céu e idealizadora do Movimento Mais Amor por Favor criado para cobrar respostas do poder público em relação as melhorias no atendimento aos animais também reclama do baixo número de castrações realizadas pela Prefeitura da Capital.

O CCZ informou desde o início do projeto 240 animais foram castrados e que antes das cirurgias é feito um levantamento nos bairros de maior vulnerabilidade e uma visita nas casas para saber se o tutor terá condições de cuidar do animal após a castração. A partir daí é realizado o agendamento e médicos veterinários realizam as castrações dentro de um ônibus equipado. Cerca de 30 cirurgias são realizadas todos os domingos.

Veja mais notícias no jornal impresso.