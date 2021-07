Veja vídeo – Fogo e fumaça tiram a paz de moradores – A baixa umidade do ar e o tempo seco agravam os problemas respiratórios. Apesar das variações climáticas, os incêndios em terrenos baldios em Campo Grande deixam a situação do ar ainda pior. Na última noite (22), um incêndio de grandes proporcões no bairro Moreninhas destruiu uma grande área de vegetação. O fogo e a fumaça tiraram a paz de moradores da região.

Através das imagens gravadas pelo celular é possível perceber o estrago que o fogo fez e, apesar do incêndio já ter acabado, o vento forte ainda levava fuligem para as casas próximas.

O crime de incêndio, segundo a legislação brasileira, consiste em causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de terceiros. A pena deste crime no brasil variam de 3 a 6 anos de prisão, sendo acrescentados os seguintes agravantes.

As penas aumentam se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio; Se o incêndio é em casa habitada ou destinada a habitação; em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura; em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo.

Além disso, os agravantes podem ser se o incêndio for em estação ferroviária ou aeródromo; em estaleiro, fábrica ou oficina; em depósito de explosivo, combustível ou inflamável; em poço petrolífico ou galeria de mineração; em lavoura, pastagem, mata ou floresta.

