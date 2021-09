Vacinação em Campo Grande encerra às 22h nesta quinta-feira

A imunização tem início ao meio-dia e encerra às 22h

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) oferece nesta quinta-feira (9), a vacinação em Campo Grande contra a COVID-19 para aqueles que receberam a primeira dose da Astrazeneca até o dia 9 de julho e da Pfizer até 31 de julho.

Dentro do calendário, a terceira dose também estará disponível para idosos acima dos 70 anos e que tomaram a segunda dose até 3 de abril e pessoas com alto grau de imunossupressão, a partir dos 18 anos, e que tenham tomado a segunda dose há no mínimo 28 dias.

A imunização tem início das 12h30 até às 22h no Guanandizão e nos drive-thrus do Albano Franco, Ayrton Senna e UCDB. Unidades de saúde funcionam entre 13h e 16h45, enquanto na posto da Seleta 12h abre e vai até às 16h45.