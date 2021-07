Último dia para visitação de veículos em leilão para desmontagem

Termina nesta quarta-feira (14), o prazo para visitação presencial de veículos para desmontagem que fazem parte do leilão promovido pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). O processo conta com 100 motos e 80 carros.

A visitação segue até às 16h30, sendo que para verificar veículos dos lotes 1 a 48, a visitação é feita no pátio Autotran – av. Gury Marques, 7.155, bairro Cidade Morena. Já do lote 49 ao 90, no pátio da FX – trecho anel rodoviário, 14.616, bairro Jardim Noroeste.

Segundo a assessoria de imprensa do Detran, os veículos para desmontagem serão entregues sem as placas e sem identificação de chassi.

Podem participar do leilão apenas pessoas jurídicas devidamente cadastradas em qualquer Detran do Território Nacional, conforme Lei 12.977/2014, regulamentada pela resolução Contran 611/2016.

Para participação e oferta de lances eletrônicos, os interessados deverão fazer cadastro prévio no site Maria Fixer Leilões.