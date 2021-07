UFMS está entre as melhores da América Latina pela segunda vez

Pela segunda vez a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está entre as melhores universidades latinas. A avaliação contou também com mais 177 instituições, sendo que 67 unidades de ensino estão no Brasil, 38 são federais.

A avaliação é baseada em indicadores de performance, contidas em cinco áreas: ensino, pesquisa, citações em pesquisas, internacionalização e renda oriunda da indústria por meio da transferência de tecnologia produzida nas universidades.

O reitor Marcelo Turine reconheceu o trabalho desenvolvido e apontou as diretrizes e metas de crescimento. “É uma satisfação ver a nossa UFMS listada entre as melhores universidades da América Latina. Isso demonstra o compromisso da nossa comunidade universitária em oferecer excelência no ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação e no empreendedorismo. Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais a internacionalização”, afirmou.