UFMS divulga conteúdo do vestibular e PASSE 2022 – A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), divulgou os conteúdos programáticos para a o Processo Seletivo Vestibular (PSV-UFMS 2022) e do Programa de Avaliação Seriada (PASSE). As provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de dezembro. Os conteúdos podem ser acessados pelo site ingresso.ufms.br.

De acordo com o pró-reitor Cristiano Costa Argemon Vieira está prevista também a adesão da UFMS ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o ingresso em 2022, e que os cursos e a distribuição das vagas para cada processo seletivo devem ser divulgados em setembro. “O Sisu é um mecanismo bastante importante de ingresso às universidades públicas e entendemos que é necessário oferecermos para a sociedade também esta opção de ingresso aos cursos de graduação na UFMS”.

Foi disponibilizado também o conteúdo programático da fase teórica da prova de habilidades musicais para o curso de Música.

