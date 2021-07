UFMS adere ao Sisu e oferece vagas para o segundo semestre

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul aderiu ao Sistema de Seleção Unificada (SISU) e oferecerá vagas para os cursos de Direito, Pedagogia e Engenharia Civil. O Ministério da Educação publicou em seu perfil nas redes sociais o período de inscrições que vai de 3 a 6 de agosto. O edital com as regras do processo ainda não foi divulgado.

De acordo com o pró-reitor de Graduação Cristiano Argemon o Sisu é uma estratégia importante de oportunidades aos jovens que querem acessar o ensino superior. “Reservamos 50% das vagas para este segundo processo seletivo do Sisu. Serão 24 para o curso de Direito, 20 para Pedagogia e 20 para Engenharia Civil. Todos oferecidos pela UFMS em Campo Grande”, explica Cristiano.

Poderão fazer a inscrição estudantes que participaram do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Serão aceitas inscrições de quem obteve nota na redação maior que zero e não tenha participado na condição de treineiro. Para acessar o sistema é necessário Login Único do governo federal. Para criar sua conta clique aqui. Existe a possibilidade de estudar por meio do curso intensivo digital Hora do Enem clicando aqui.



Mais informações disponíveis no site sisu.mec.gov.br.

Veja mais notícias no jornal impresso.