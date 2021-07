Sesc oferece curso gratuito para revisão do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Este é o Programa da Escola Sesc de Ensino Médio, que disponibiliza 50 vagas para alunos de todo o país. É totalmente gratuito. Chamado de Revisional ENEM, suas inscrições estão abertas até a próxima sexta (23). As aulas começam no início de agosto de 2021 e é preciso correr para não perder a vaga, por isso, não deixe para depois sua inscrição.

As inscrições podem ser feitas no site da Escola Sesc clicando aqui até às 18h. Como é gratuito, trata-se de uma alternativa a versão multiplataforma digital da Hora do Enem. (Mas, já para quem conseguir menos de 100 reais poderá entrar no intensivão o Estado MS em parceira com a TV Escola. É a Hora do Enem. Clique aqui e saiba mais.)

“O Revisional visa preparar jovens de todo o país para a participação no ENEM, mas não é um pré-vestibular – é uma mudança de vida porque qualifica o ensino médio desse aluno e o prepara para o mercado de trabalho e para viver melhor na sociedade que o rodeia. Colaboramos para sua vida como um todo”, destaca Antonio Henrique de Castilho Gomes, professor responsável pelo Revisional na Escola Sesc que ensian o foco da situação.

Focado em auxiliar quem mais precisa, há suporte aos estudantes que tem dificuldades para estudar devido a condição social. “É uma forma da Escola Sesc oferecer apoio para complementação do conhecimento e ajudar esses jovens a chegar até a universidade”, pontua Antonio. O curso tem vagas limitadas.

Vagas

Para conseguir fazer parte do curso gratuito para revisão do Enem que o Sesc oferece, há algumas exigências. Para concorrer a uma vaga, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos e estar matriculados na 3ª série do Ensino Médio durante todo o período do Programa Revisional ou já terem concluído o Ensino Médio. É obrigatória a apresentação do comprovante de matrícula ou o histórico (certificado ou declaração) de conclusão do ensino médio.

Então, se você não terminou o ensino médio está fora. Os candidatos precisam ainda comprovar um destes critérios: ser oriundo de escola pública, ter (ou ter tido) bolsa integral em escola privada, ser egresso de escolas do Sesc e ser dependentes de comerciários, sendo as três últimas comprovações juntamente com renda familiar bruta de até três salários mínimos nacionais. Sem isso a tentativa de inscrição perde a importância.

É importante também que tenham acesso à internet para acompanhar o conteúdo da plataforma digital. Aliás, o edital está disponível na página eletrônica da Escola Sesc, assim como o formulário de inscrições e documentos que precisam ser preenchidos e encaminhados. Não perca tempo e Acesse aqui.