São Paulo perde do San Lorenzo fora e fica pressionado nas oitavas da Sul-Americana

O São Paulo perdeu para o San Lorenzo, na noite de quinta-feira (3), por 1 a 0, no Nuevo Gasómetro, na Argentina, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Bareiro, aos cinco minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória do San Lorenzo. Com o resultado, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença no Morumbi para se classificar.

Vale lembrar que James Rodríguez e Lucas Moura não jogaram porque não foram inscritos para esta fase da Copa Sul-Americana.

São Paulo e San Lorenzo voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição.

Antes disso, o São Paulo enfrentará o Atlético Mineiro domingo (6), no Morumbi, às 16h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o San Lorenzo terá uma semana livre até o reencontro das equipes. Acesse também: Após mudança na lei, 1,2 mil pessoas já foram inseridas no antigo Proinc

Com informações da Folhapress