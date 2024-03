Sanesul e PMA participam de mutirão de limpeza do rio Aquidauana

Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), PMA (Polícia Militar Ambiental) e outras instituições públicas de Aquidauana farão no próximo sábado (23) uma ação que visa chamar a atenção para a conservação: uma limpeza no rio Aquidauana, em alusão ao Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março.

A iniciativa tem como objetivo a retirada de resíduos sólidos do leito do rio, dando a esse lixo dali coletado a devida destinação. A ação recebe o nome ‘Despoluição do rio Aquidauana’ e é organizada pelo pelo 2º Pelotão da PMA, que dará todo suporte e segurança ao evento – que começa bem cedo, às 5h.

O grupo que fará a ação atuará por 19 km no leito do rio, compreendendo o trecho entre a foz do rio Taquarussu até o empreendimento Pesqueiro Toca da Onça. A limpeza será realizada por terra às margens do rio Aquidauana e via fluvial, 40 embarcações serão utilizadas, onde todos os envolvidos estarão devidamente equipados (EPIs e Coletes Salva-Vidas).

Todo material localizado será recolhido e depositado no pátio do quartel da PMA de Aquidauana, e posteriormente será retirado pela Prefeitura Municipal.

Portal do Pantanal

Aquidauana é considerada o Portal do Pantanal, servindo como ponto de entrada e saída dessa região tão importante para Mato Grosso do Sul. Apesar de haver coleta seletiva, é comum ver resíduos sólidos espalhados, principalmente às margens do rio que dá nome à cidade. Segundo a PMA, infelizmente o acúmulo de lixo é registrado diariamente pelas equipes de fiscalização e, quase sempre os autores acabam impunes por falta de constatação da autoria.

O acúmulo de resíduos pode ocasionar a proliferação de vetores e com isso gerar problemas de saúde ocasionando algumas doenças tais como: a dengue, a zika, a chikungunya; a febre amarela, a raiva, a leptospirose, a febre bubônica, a criptococose e a Salmonelose.

Os danos à biodiversidade resultam também em danos para a economia, pois afetam negativamente atividades de pesca, turismo, transporte e locomoção. O lixo descartado de forma inadequada ameaça a biodiversidade, a economia e a saúde humana. Por isso os mutirões de limpeza são importantes para combater o problema.

Serviço

Ação: Despoluição do rio Aquidauana

Local: trecho compreendido entre a barra do rio Taquarussu e o pesqueiro Toca da Onça

Data: 23 de março de 2024

Horário: das 5h às 10h

Com informações da Sanesul

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.