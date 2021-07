Renan Bolsonaro vai participar de reality de pegação

Conhecido como filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, Renal Bolsonaro fechou contrato para participar do reality “Mansão Vix”. Segundo o Isto É Gente, o programa é conhecido por ter muita pegação.

Renan disse em uma live disponibilizada nas redes sociais do programa que deseja ser influenciador digital, afirmando que não pretende seguir carreira política como pai e irmãos.

Conforme ainda a reportagem, o programa foi gravado entre os dias 23 e 26 de julho, em Guarapari, no Espírito Santo, e durante a atração, Renan ficou com uma influenciadora.

O programa contra com outros 24 influenciadores digitais sendo 10 homens e mulheres heterossexuais, e cinco pessoas da LGBTQIA+.

Segundo ainda a coluna de Léo Dias, o reality é uma mistura de Big Brother Brasil com De Férias com o Ex. Renan teria ficado com a influenciadora Yasmin Salvatore. No Instagram dela, há vídeos dos dois na mansão e, em algumas cenas, aparecem brinquedos sexuais.

