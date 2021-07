RARO: Mãe e filhote de onça-pintada são avistados. Cena rara com imagem inédita. Este é um combo que faz os defensores da vida selvagem vibrarem. Não é à toa que chamou a atenção de especialistas do Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar.

Foram eles que conseguiram essa a captura de imagens de uma onça-pintada (Panthera onca) com seu filhote. O grande felino – maior das Américas e o terceiro do mundo – está em extinção devido ao seu habitat natural, a Mata Atlântica, ter perdido 85% da sua área.

Por isso, as imagens inéditas, que aconteceram no trecho paranaense da Serra do Mar e só foram possíveis pelo monitoramento constante feito pela equipe de pesquisadores em 17 mil quilômetros quadrados de Mata Atlântica entre os estados de São Paulo e Paraná. Esta área faz parte da Grande Reserva Mata Atlântica.

Assim, “O filhote, que segue a mãe no vídeo, parece já ser mais velho. Segundo pesquisas, eles acompanham a mãe até os dois anos de vida”, explica o biólogo Roberto Fusco, responsável técnico do Programa.

pressão na Mata

Desta forma, “Com toda a pressão que a Mata Atlântica vem sofrendo com desmatamentos, mudanças climáticas e caça ilegal, este registro é super importante. Indica que a região apresenta condições saudáveis, permitindo não só a sobrevivência da espécie na área, mas também a reprodução”, avalia o biólogo.

Este é o motivo dela ser uma das espécies-símbolo do Brasil. A onça-pintada pesa entre 60 e 160 quilos. O animal está na cédula de 50 reais. Ainda assim, pode ser extinta. Estima-se que há menos de 300 na Mata Atlântica. Nos Estados Unidos ela já não existe mais. Há algumas no México e em grande parte da América Central (menos El Salvador). Na América do Sul não habitam mais o Uruguai.

Todavia, no Brasil já ocupou todos os biomas. A onça evita contato humano, pode ser ativa em qualquer horário, mas é solitária. Alimenta-se de anta, porco-do-mato, veado, tamanduá, capivara, jacaré e quati. Ela só encontra o macho da espécie para reproduzir e são dois filhotes frutos deste encontro. Portanto, é sem medidas os esforços para cruzar estas raridades.

Vamos fazer o possível para mudar esta notícia e passar a ser comum: RARO: Mãe e filhote de onça-pintada são avistados?

